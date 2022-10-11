Гелікоптери, ракети та дрони-камікадзе: чим противник атакує на півдні

Про це інформує оперативне командування «Південь».

В рамках масованого ракетного удару по всій території України, коли по Миколаївській області було випущено 14 ракет, а по Одещині - 3 ракети і 4 дрони-камікадзе, на Криворіжжі 2 ракети знищили 2 трансформаторні підстанції. Роботи із усунення наслідків тривають.

Надвечір Кривий Ріг був знов атакований двома дронами-камікадзе Shahed-136. Під загрозою знов опинилися об’єкти критичної інфраструктури. Але силами протиповітряної оборони дрони було знищено.

Водночас чотири Shahed-136 спрямовані на критичну інфраструктуру Черкащини протиповітряна оборона знищила в Черкаському районі, неподалік Канева.

Куцурубську громаду на Миколаївщині ворог системно тероризує обстрілами з Кінбурнської коси. Двічі за день вдарив «Градом» та важкою артилерією. Без людських втрат.

Ситуація на півдні

Окупанти на півдні частково відводять свої підрозділи в глиб окупованих територій.

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