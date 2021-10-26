Геловін 2021 в Україні: коли та як святкувати, історія і традиції Дня всіх святих

Геловін 2021 в Україні: коли та як святкувати, історія і традиції Дня всіх святих

Щорічно Геловін відзначаєтся в один і той самий день, у ніч проти 1 листопада.

Коли Геловін-2021 Україна

Геловін 2021 року в Україні як і в решті інших країн традиційно святкують 31 жовтня, а якщо точніше - в ніч проти 1 листопада. Цього року свято припадає на вихідний день - на неділю. Варто зазначити, що саме 31 жовтня укранці переводитимуть годинники на годину назад, тож День всіх святих в Україні триватиме на годину довше.

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Associated Press

Історія і походження Геловіну

Одна з теорій стверджує, що свято Геловін походить ще за часів давніх кельтів. Саме їхнє язичницьке свято Самайн, яке асоціювалося зі смертю, потойбічним і надприродним. Згодом Самайн розпочали відзначати в усіх країнах Британських островів. А в XIX-XX століттях свято поступово відмирає, йому на зміну приходить більш сучасне свято. Геловін — це по суті фраза "All Hallows Even", тобто вечір Всіх святих.

Associated Press

Існує і легенда, пов'язана з цим святом: в ніч перед Геловіном духи, що живуть у потойбічному світі, повертаються на землю, саме тому свято, а точніше, його переддень називають Днем всіх святих. А легенда згадує хитрого грішника Джека, якого не прийняли ні в пекло, ні в рай і він поневірявся на землі з пекельним вогнем в руках. Для того щоб полум'я не згасло, Джек використовував гарбуз, як ліхтар, який став згодом символом свята.

Традиції на Геловін

У давнину вважалося за необхідне задобрити духів і налагодити з ними контакт. Для цього було заведено виносити на поріг домівки якісь частовання або ласощі. В сучасному світі на зміну цьому прийшли веселощі, саме тому діти напередодні Геловіна вбираються в костюми всіляких потвор і містичних істот — відьом, привидів, злих духів, зомбі та різних персонажів фільмів жахів, а потім обходять родичів і знайомих, збираючи так звану "данину" — солодощі та здобу.

Associated Press

Дорослі так само полюблять костюмовані вечірки, тому часто збираються на тематичні вечірки у міських закладах, або збіриються з друзями у себе вдома, прикрашають тематично оселю та будівлі, вирізають ліхтарі з гарбузів тощо.

Костюми зірок на Геловін 2020

Якщо вам бракуватиме ідей щодо косюмів на Геловін, давайте зазирнемо у минулий рік та подивимося, як відсвяткували Геловін голівудські та українські зірки 2020 року. Можливо, можна почерпнути кілька гарних ідей з минулорічних зіркових вечірок.

Так, американська зірка реаліті-шоу Кайлі Дженнер постала в образі кобри.

instagram.com/kyliejenner

Алек і Гіларія Болдвін разом з дітьми вирішили поринули в світ Гаррі Поттера.

instagram.com/hilariabaldwin

Модель Кріссі Тейген перетворилася на балерину, а її чоловік, співак Джон Ледженд – вбрався в костюм Людини-павука.

instagram.com/chrissyteigen

Зірка реаліті Кендалл Дженнер перевтілилася в Памелу Андерсон із бойовика "Не називай мене маленькою".

instagram.com/kendalljenner

Модель Белла Хадід приміряла образ в стилі пінап.

instagram.com/bellahadid

Солістка гурту The Pussycat Dolls Ніколь Шерзінгер перетворилася на Клеопатру.

instagram.com/bellahadid

Зірка серіалу "Велика маленька брехня" Зої Кравіц також продемонструвала моторошний лук.

instagram.com/zoeisabellakravitz

Не оминула свята і зірка серіалу "Друзі" Кортні Кокс.

instagram.com/courteneycoxofficial

Суттєво підготувалася до Геловіну і сім’я співачки Сіари.

instagram.com/ciara

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