Гематома головного мозку і перелом кісток черепа: у Дніпрі вантажівка на смерть збила пішохода

Гематома головного мозку і перелом кісток черепа: у Дніпрі вантажівка на смерть збила пішохода

Особу загиблого зараз встановлюють правоохоронці.

У Дніпрі вночі 21 вересня сталася дорожньо-транспортна пригода. На проспекті Нігояна водій вантажівки збив чоловіка, який переходив дорогу в недозволеному місці.

Про це повідомляє "Дніпро оперативне".

Попередньо, водій вантажного автомобіля DAF рухався по проспекту Нігояна. У цей момент дорогу в недозволеному місці переходив чоловік. Шофер не встиг зреагувати і збив пішохода.

В результаті чого потерпілий отримав перелом тазостегнової кістки, роздроблення кістки черепа, а також гематому головного мозку.

На місце події прибули патрульні поліцейські і "швидка". Медики намагалися реанімувати чоловіка, проте ніякого результату це не дало.

З собою у громадянина не було ніяких документів. Його особистість зараз встановлюють правоохоронці.

Нагадаємо, що у місті Дніпрі сталася жахлива ДТП на перехресті вулиць Щепкіна і Нігояна. Жінка потрапила під колеса вантажного автомобіля, який протягнув її кілька метрів.

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