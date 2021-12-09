Генасамблея ООН ухвалила посилену резолюцію з підтримкою Кримської платформи - Кулеба

Раніше Зеленський розповів, що розроблена стратегія щодо деокупації та реінтеграції Криму.
Генасамблея ООН схвалила посилену резолюцію, яка містить підтримку Кримської платформи.
Про це у Twitter повідомив голова МЗС України Дмитро Кулеба.
"Генасамблея ООН схвалила посилену резолюцію щодо мілітаризації Криму. Вона містить важливу підтримку Кримської платформи, закликає РФ припинити перекидання на півострів зброї та військових, припинити порушення свободи мореплавства в Чорному та Азовському морях 1/2", - написав дипломат.
Генасамблея ООН схвалила посилену резолюцію щодо мілітаризації Криму. Вона містить важливу підтримку Кримської платформи, закликає РФ припинити перекидання на півострів зброї та військових, припинити порушення свободи мореплавства в Чорному та Азовському морях 1/2— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) December 9, 2021
Варто зазначити, Кримська платформа – це новий міжнародний консультаційно-координаційний формат, який є спрямований на підвищення ефективності міжнародного реагування на тривалу окупацію Криму. Діяльність Платформи здійснюється на всіх рівнях: від глав держав і урядів та міністрів закордонних справ – до парламентського і експертного.
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