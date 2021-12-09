Генасамблея ООН ухвалила посилену резолюцію з підтримкою Кримської платформи - Кулеба

Раніше Зеленський розповів, що розроблена стратегія щодо деокупації та реінтеграції Криму.

Генасамблея ООН схвалила посилену резолюцію, яка містить підтримку Кримської платформи.

Про це у Twitter повідомив голова МЗС України Дмитро Кулеба.

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"Генасамблея ООН схвалила посилену резолюцію щодо мілітаризації Криму. Вона містить важливу підтримку Кримської платформи, закликає РФ припинити перекидання на півострів зброї та військових, припинити порушення свободи мореплавства в Чорному та Азовському морях 1/2", - написав дипломат.

Генасамблея ООН схвалила посилену резолюцію щодо мілітаризації Криму. Вона містить важливу підтримку Кримської платформи, закликає РФ припинити перекидання на півострів зброї та військових, припинити порушення свободи мореплавства в Чорному та Азовському морях 1/2 — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) December 9, 2021

Варто зазначити, Кримська платформа – це новий міжнародний консультаційно-координаційний формат, який є спрямований на підвищення ефективності міжнародного реагування на тривалу окупацію Криму. Діяльність Платформи здійснюється на всіх рівнях: від глав держав і урядів та міністрів закордонних справ – до парламентського і експертного.

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