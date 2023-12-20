Генасамблея ООН засудила порушення прав людини загарбниками на окупованих територіях України

Резолюція Генасамблеї ООН вимагає від Росії припинити примусову депортацію та порушення прав людей.

Генеральна асамблея ООН ухвалила оновлену резолюцію, у якій засуджуються порушення Росією прав людини на окупованих територіях України.

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Про це інформує пресслужба Міністерства закордонних справ України.

"Генасамблея ООН ухвалила оновлену резолюцію, яка засуджує серйозні порушення Росією прав людини на тимчасово окупованих територіях України", - йдеться у повідомленні.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що "оновлена резолюція Генасамблеї ООН зокрема вимагає від Росії припинити примусову депортацію та забезпечити повернення всіх українських дітей і цивільних заручників. Це одні з найжахливіших злочинів, і їх необхідно припинити", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в ООН заявили, що є ознаки того, що російські окупаційні війська вчинили воєнні злочини на окупованих територіях.

Крім того, ми раніше інформували, що ООН оприлюднила доповідь про ситуацію в Україні на тлі війни.

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