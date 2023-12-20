Генасамблея ООН засудила порушення прав людини загарбниками на окупованих територіях України

Резолюція Генасамблеї ООН вимагає від Росії припинити примусову депортацію та порушення прав людей.
Генеральна асамблея ООН ухвалила оновлену резолюцію, у якій засуджуються порушення Росією прав людини на окупованих територіях України.
Про це інформує пресслужба Міністерства закордонних справ України.
"Генасамблея ООН ухвалила оновлену резолюцію, яка засуджує серйозні порушення Росією прав людини на тимчасово окупованих територіях України", - йдеться у повідомленні.
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що "оновлена резолюція Генасамблеї ООН зокрема вимагає від Росії припинити примусову депортацію та забезпечити повернення всіх українських дітей і цивільних заручників. Це одні з найжахливіших злочинів, і їх необхідно припинити", — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в ООН заявили, що є ознаки того, що російські окупаційні війська вчинили воєнні злочини на окупованих територіях.
Крім того, ми раніше інформували, що ООН оприлюднила доповідь про ситуацію в Україні на тлі війни.
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