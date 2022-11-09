Генасамблея ООН збереться для розгляду резолюції щодо виплат репарацій Україні

Спеціальна сесія Генеральної Асамблеї ООН збереться 14 листопада, щоб розглянути проєкт резолюції, яка передбачає творення механізму компенсації Україні збитків від російської агресії.

Про це повідомила речниця голови Генасамблеї ООН Пауліна Кубяк, повідомляє Укрінформ.

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Вона повідомила, що українська делегація вже надіслала до ООН відповідні документи. Україна просить розглянути резолюцію "Сприяння правовому захистові та репараціям Україні".

У документі є положення, які містять визнання країнами ООН необхідності створення компенсаційного механізму для відшкодування збитків, завданих Україні РФ. Зокрема Україна вимагатиме компенсації за шкоду завдану майну різних форм власності, фізичним та юридичним особам, екології тощо.

Засідання Генасамблеї розпочнеться 14 листопада о 17:00 за Києвом.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у РФ просувають нову тезу щодо переговорів з Україною.

Також ми інформували, що Україна назвала умови, за якими вважатиме перемогою у війні з Росією.

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