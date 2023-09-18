Ґендерний розрив в зарплатні: Лубінець заявив про дискримінацію та недооцінювання праці жінок

У країні триває систематична дискримінація та недооцінювання праці жінок.
У Міжнародний день рівної оплати праці, 18 вересня, уповноважений Верховної Ради України з прав людини звернув увагу на подолання стійкого розриву в оплаті праці між чоловіками та жінками.
Про це йшлося у дописі омбудсмена Дмитра Лубінця в Telegram.
За словами Лубінця, в Україні ґендерний розрив в оплаті праці становить 18,6 %. Цей показник є нижчим за світовий, але більшим, ніж в багатьох країнах ЄС.
Основними причинами цього омбудсмен називає систематичну дискримінацію та недооцінку праці жінок.
"Вдосконалення трудового законодавства, подолання стереотипів роботодавців, підвищення рівня мотивації жінок - головні засади того, аби тенденція до скорочення ґендерного розриву в оплаті праці в Україні стала стійкою та незворотною", - заявив він.
Тим часом в Україні мають зрости пенсія та прожитковий мінімум. ТСН.ua дізнався, як зміняться виплати. Кабмін ухвалив проєкт бюджету-2024, де заклав підвищення мінімальної пенсії та прожиткового мінімуму.
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