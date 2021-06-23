Гендиректор БХФЗ Пасічник подав до Печерського суду 5 позовів в надії отримати "зручного" суддю - ЗМІ

Всі позови ідентичні за змістом.

Відразу 5 позовів про захист честі, гідності та ділової репутації подані до Печерського суду з боку директора ПАТ НВЦ "Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод" (БХФЗ) Михайла Пасічника. Всі позови ідентичні за змістом, а відповідачами за ними виступають адвокат юридичної фірми Aequo Євген Левицький, Фармацевтична компанія "Дарниця" та інформаційна агенція РБК-Україна.

Практика подачі однакових позовів є порушенням Цивільного процесуального кодексу та, як правило, свідчить про прагнення позивача провести маніпуляції з автоматичною системою розподілу справ, йдеться у публікації РБК-Україна.

Як пише видання, інформація про позови Пасічника вже міститься в матеріалах сайту "Судова влада". Так, гендиректор БХФЗ подав позови 1, 3, 7, 8 і 10 червня. Причому і "предмет спору", і "відповідачі" за цими позовами однакові.

"З публічних джерел мені відомо, що з початку червня пан Пасічник подав до Печерського суду вже п'ять позовів про захист честі і гідності. Одним з відповідачів у всіх позовах вказаний я. Можу припустити, що це пов'язано з моєю адвокатською діяльністю у справах в Україні і в Англії стосовно дій менеджменту БХФЗ, які ми кваліфікуємо як такі, що завдають шкоди БХФЗ і його акціонерам", - прокоментував появу позовів від Пасічника адвокат Євген Левицький.

Він також додав, що "зазвичай однакові позови подаються в такій кількості для того, щоб система автоматичного розподілу справ між суддями хоча б один з цих позовів розподілила на суддю, "зручного" позивачеві. Додатковою ілюстрацією цього також є те, що всі або якісь з цих позовів не сплачені або сплачені не в повному обсязі судовим збором".

РБК-Україна вже направило до Печерського суду запит про зміст позовів щодо видання, однак відповіді поки не отримало.

Видання наводить також витяг з Цивільного процесуального кодексу, в пункті 2 частини 2 статті 44 якого описана схожа ситуація: "В залежності від конкретних обставин суд може визнати зловживанням процесуальними правами дії, які суперечать завданню цивільного судочинства, зокрема, подача кількох позовів до одного й того ж позивача (позивачів) за тим самим предметом і на тих же самих підставах, або подача кількох позовів з аналогічним предметом і на аналогічних підставах, або вчинення інших дій, метою яких є маніпуляція автоматизованим розподілом справ між суддями".

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