Гендиректор МАГАТЕ у "київському бункері" обговорив з Кулебою ситуацію на ЗАЕС: фото

Голова Міжнародного агентства з атомної енергії заявив про досягнутий прогрес щодо зони захисту навколо захопленої окупантами Запорізької АЕС.

У четвер, 13 жовтня, генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі зустрівся з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою, обговоривши ситуацію на Запорізькій атомній електростанції. Зустріч відбулася у “київському бункері”.

Про це Гроссі написав у своєму Twitter, опублікувавши відповідні фото.

“У київському бункері з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою досягаємо прогресу у створенні зони ядерної безпеки та захисту навколо Запорізької АЕС", – написав він у підписах до знімків.

Як повідомляє "Українська правда", пізніше в розмові із журналістами Рафаель Гроссі розповів, що під час поїздки до РФ порушував перед російською стороною питання затримання українського персоналу ЗАЕС, назвавши такі дії неприйнятними.

Як відомо, кілька днів тому гендиректор МАГАТЕ зустрівся з президентом Росії Володимиром Путіним у Санкт-Петербурзі.

Нагадаємо, минулого тижня Путін підписав указ, відповідно до якого захоплену окупантами ЗАЕС буде віддано Росії. МАГАТЕ вважає станцію українською.

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