Гендиректор МАГАТЕ відповів, чи є передумови для застосування РФ ядерної зброї

Попри гучні заяви, РФ навряд чи готова застовувати ядерну зброю.
На сьогодні немає жодних передумов для застосування ядерної зброї, попри прогнози президента РФ Володимира Путіна.
Про це заявив генеральний директор Міжнародного агенства з атомної енергії Рафаель Маріано Гроссі у четвер, 14 березня, під час пресконференції у Токіо.
"Я не думаю, що на даний момент ми бачимо умови для застосування ядерної зброї, якщо говорити про війну в Україні. На даний момент, щонайменше", - прокоментував Гроссі слова Путіна про готовність Росії до ядерної війни.
За його словами, у кожної ядерної країни є відповідна доктрина, яка передбачає, коли може бути застосована ядерна зброя.
Крім того, він додав, що ядерну війну не можна виграти і вона ніколи не повинна вестися.
Нагадаємо, рада керуючих МАГАТЕ підтримала українську резолюцію з вимогою до РФ терміново вивести із Запорізької атомної електростанції весь несанкціонований персонал, включно з військовими.
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