Гендиректор МАГАТЕ відповів, чи є передумови для застосування РФ ядерної зброї

На сьогодні немає жодних передумов для застосування ядерної зброї, попри прогнози президента РФ Володимира Путіна.

Про це заявив генеральний директор Міжнародного агенства з атомної енергії Рафаель Маріано Гроссі у четвер, 14 березня, під час пресконференції у Токіо.

"Я не думаю, що на даний момент ми бачимо умови для застосування ядерної зброї, якщо говорити про війну в Україні. На даний момент, щонайменше", - прокоментував Гроссі слова Путіна про готовність Росії до ядерної війни.

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За його словами, у кожної ядерної країни є відповідна доктрина, яка передбачає, коли може бути застосована ядерна зброя.

Крім того, він додав, що ядерну війну не можна виграти і вона ніколи не повинна вестися.

Нагадаємо, рада керуючих МАГАТЕ підтримала українську резолюцію з вимогою до РФ терміново вивести із Запорізької атомної електростанції весь несанкціонований персонал, включно з військовими.

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