"Витрачають гроші чоловіків": гендиректор відомої інтернет-книгарні YAKABOO влапався у сексистський скандал

Напередодні Богдан під час публічного виступу сказав, що зараз більше книжок купують жінки, які "як завжди, витрачають кошти, які заробляють чоловіки". Його слова викликали обурення у суспільстві. Тому у компанії вирішили відсторонити Богдана від управління YAKABOO.

Відповідну заяву опублікувала компанія YAKABOO на сторінці у фейсбуці.

У компанії зазначили, що невдале висловлення про жінок Богдана "не сумісне з цінностями, культурою та поглядами, які сповідує наша Компанія, наші Акціонери, наша Команда".

"Ми впевнені, Іван Богдан не мав на меті нікого образити, оскільки ніколи не мав упереджень в питаннях гендеру та завжди ставився до жінок з повагою. Але його висловлювання не сумісне з цінностями, культурою та поглядами, які сповідує наша Компанія, наші Акціонери, наша Команда. Цінності – це не папірець на стіні. Вони перевіряються діями і відповідними рішеннями. Повага до наших клієнтів, партнерів, співробітників – є ключовою цінністю компанії. Без винятків", - йдеться у повідомленні.

Тимчасово функції СЕО Yakaboo виконуватиме директорка з операційної діяльності Олена Безугла.

Пізніше Богдан перепросив за свій невдалий жарт і запевнив, що він "дуже жалкує" за сказані слова.

"Я усвідомлюю, що такі формулювання неприпустимі у жодній формі та за будь-якої ситуації. Повірте, я дуже жалкую про вчорашній інцидент. Ніколи так не мислив та не маю жодних упереджень в гендерному питанні. Це важливий урок для мене. Я усвідомлюю всю відповідальність і розумію наслідки. Ми у компанії прийняли непросте, але правильне спільне рішення – я йду з посади СЕО Yakaboo", – написав він.

Нагадаємо, засновник Pink Floyd Роджер Вотерс став персоною нон ґрата у Кракові через антиукраїнські заяви.

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