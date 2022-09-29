"Витрачають гроші чоловіків": гендиректор відомої інтернет-книгарні YAKABOO влапався у сексистський скандал

Генеральний директор відомої інтернет-книгарні YAKABOO Іван Богдан позбувся посади через невдалий жарт про жінок.
Напередодні Богдан під час публічного виступу сказав, що зараз більше книжок купують жінки, які "як завжди, витрачають кошти, які заробляють чоловіки". Його слова викликали обурення у суспільстві. Тому у компанії вирішили відсторонити Богдана від управління YAKABOO.
Відповідну заяву опублікувала компанія YAKABOO на сторінці у фейсбуці.
У компанії зазначили, що невдале висловлення про жінок Богдана "не сумісне з цінностями, культурою та поглядами, які сповідує наша Компанія, наші Акціонери, наша Команда".
"Ми впевнені, Іван Богдан не мав на меті нікого образити, оскільки ніколи не мав упереджень в питаннях гендеру та завжди ставився до жінок з повагою. Але його висловлювання не сумісне з цінностями, культурою та поглядами, які сповідує наша Компанія, наші Акціонери, наша Команда. Цінності – це не папірець на стіні. Вони перевіряються діями і відповідними рішеннями. Повага до наших клієнтів, партнерів, співробітників – є ключовою цінністю компанії. Без винятків", - йдеться у повідомленні.
Тимчасово функції СЕО Yakaboo виконуватиме директорка з операційної діяльності Олена Безугла.
Пізніше Богдан перепросив за свій невдалий жарт і запевнив, що він "дуже жалкує" за сказані слова.
"Я усвідомлюю, що такі формулювання неприпустимі у жодній формі та за будь-якої ситуації. Повірте, я дуже жалкую про вчорашній інцидент. Ніколи так не мислив та не маю жодних упереджень в гендерному питанні. Це важливий урок для мене. Я усвідомлюю всю відповідальність і розумію наслідки. Ми у компанії прийняли непросте, але правильне спільне рішення – я йду з посади СЕО Yakaboo", – написав він.
Нагадаємо, засновник Pink Floyd Роджер Вотерс став персоною нон ґрата у Кракові через антиукраїнські заяви.
Читайте також: