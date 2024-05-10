Гендиректор YASNO повідомив, де найскладніша ситуація з енергетикою

Після атак РФ найскладніша ситуація з енергетикою у двох областях.

Після російських ударів по об'єктах енергетики наразі найскладніша ситуація виникла двох регіонах - у Харківській та Дніпропетровській областях.

Про це в ефірі "Радіо Свобода" повідомив генеральний директор компанії YASNO Сергій Коваленко.

За його словами, у Харкові неможливо забезпечити електрикою 100% споживачів. Адже через російські обстріли та пошкодження енергооб’єктів від 200 до 250 тис. харків'ян щогодини мають відключення світла.

"У нас є два регіони, які страждають найбільше. Перше – це Харків. Ми маємо там мережеві обмеження. На кожну годину десь 200-250 тисяч людей перебувають без світла. Звісно, локальний оператор мереж намагається зробити це досить збалансовано, але на 100% на кожну годину неможливо заживити кожного з споживачів", - наголосив Коваленко.

Тим часом на Дніпропетровщині після масованих обстрілів енергооб’єктів від березня діють обмеження для промислових споживачів.

"В одному з промислових регіонів також діють промислові обмеження ще звід березневих обстрілів. Вони (обмеження - Ред.) стосуються насамперед промисловості. Це мережеві обмеження", – повідомив директор компанії YASNO.

Як повідомлялося, Міністерство енергетики зараз обговорює питання щодо підвищення тарифів на світло для населення, оскільки потрібні ресурси для наступного опалювального сезону.

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