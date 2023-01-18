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Генерація не покриває чверті споживання, аварійні відключення застосовані у восьми областях: перелік

Автор
Ірина ЗагородняІрина Загородня
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Генерація не покриває чверті споживання, аварійні відключення застосовані у восьми областях: перелік

Фото: pixabay.com

Водночас через потепління споживання буде меншим, ніж було вчора, 17 січня.

Енергогенеруючі підприємства не покривають чверті споживання в країні, аварійні відключення застосовані у восьми областях.

Про це повідомляє НЕК "Укренерго".

"Споживання електроенергії: прогнозується дещо меншим, ніж учора. Цьому сприяє потепління. Водночас зберігається суттєвий дефіцит потужності в енергосистемі, особливо у вечірній пік споживання. Наразі генерація не покриває четверть споживання в країні", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що через перевищення лімітів споживання наразі у восьми областях застосовані аварійні відключення світла: у Харківській, Донецькій, Дніпропетровській, Кіровоградській, Запорізькій, Київській, Житомирській та Черкаській областях України. Також у районі бойових дій на Харківщині та Донеччині є пошкодження у мережах обленерго.

Причиною дефіциту є пошкоджені електростанції (генеруючі потужності) та високовольтна мережа внаслідок російських ракетних та дронових атак.

Масовані атаки РФ

Нагадаємо, що не маючи значних успіх на фронті, РФ від жовтня минулого року почала здійснювати по Україні масовані ракетні обстріли. Головна ціль - енергетичні об'єкти, аби залишити українців взимку без світла, опалення та води. Так, станом на 18 січня ворог здійснив вже 12 таких атак.

В результаті останньої атаки, яка відбувала 14 січня, суттєво були пошкоджені декілька енергоблоків теплових електростанцій. Через це ситуація з електропостачанням в країні значно погіршилися.

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Дата публікації
Перегляди
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