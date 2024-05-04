"Генерації не вистачить": що чекає на українців під час опалювального сезону

Протягом найближчих двох-трьох років українці щозими та щоліта відчуватимуть брак електропостачання.

Про те, що очікує громадян України після ударів ЗС РФ по енергогенерації, директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко розповів на порталі "Обозреватель".

Харченко пояснив, що після того, як росіяни знищили половину української енергогенерації, вже з'явились певні обмеження для споживачів.

З його слів, на сьогодні вони стосуються промислових підприємств, які працюють у Харківській та Одеській областях. Подальша ситуація буде залежати від того, як в Україні будуть налагоджувати децентралізовану генерацію — саме цим зараз займаються відповідні компанії та державні структури.

"Орієнтовний час, протягом якого відчуватимуться наслідки ударів ЗС РФ, — найближчі два-три роки. Крім того, потрібно пам'ятати, що ситуація може змінитись, оскільки росіяни продовжуватимуть нищити українську енергетичну інфраструктуру", - сказав він.

Влітку 2024 року, через вмикання кондиціонерів для охолодження, з'являться обмеження. Максимум дефіциту припаде на серпень, заявив енергетик. Тоді, крім промислових, будуть вимикати побутових споживачів.

"Думаю, що, на жаль, на липень-серпень без вимикання споживачів на рівні, зокрема і приватних домогосподарств не обійдемось. В нас просто фізично не вистачить генерацій, щоб покрити все споживання", — заначив він.

Взимку 2024 року щось прогнозувати важко, оскільки можуть бути нові удари по енергетиці. Можливі різні варіанти розвитку подій, тому точно щось сказати не можна.

Раніше повідомлялося, що в осінньо-зимовий період 2024-2025 років Україна входитиме з дефіцитом електроенергетичних потужностей, величина якого визначатиметься здатністю захистити енергосистему від обстрілів, а отже від поставок військової допомоги від партнерів.

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