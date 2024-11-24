Генерал армії сказав, чи доцільно ЗСУ утримувати території в Курській області

ЗСУ мають поступово відходити з території Курської області. Річ у тім, що стратегічного сенсу утримувати цей плацдарм немає.

Про це в ефірі "Еспресо" сказав генерал армії України, голова Служби зовнішньої розвідки України (2005-2010 рр.) Микола Маломуж.

Як зауважив генерал, ЗСУ змогли зайняти значну територію Курської області тоді, коли ворог був не готовий до цього. Це була правильно спланована операція, яку ворог не очікував й не мав сил та засобів, щоб протидіяти там.

"Ми ж не говоримо про якісь війська та лінії оборони, які долали наша армія. В Курській області під час проведення цієї операції російські строковики, ФСБ та росгвардійці просто тікали з позицій. Саме тому нам вдалось зайняти таку велику територію", – пояснив Маломуж.

Маломуж акцентував, що операція ЗСУ в Курській області була досить ефективною. Та для масштабного успіху потрібно проводити низку подібних дій. Утримувати лише один такий плацдарм на території ворога немає сенсу.

"Саме неочікуваність є основним методом ведення такої війни. Думаю, що наше командування також готувало удари по території Бєлгородської та Брянської областей, а також по тимчасово окупованих територіях, де ворог не має значних укріплених районів оборони", – додав генерал.

Для цього потрібно готувати резерви й проводити стратегічні удари. Операція ЗСУ в Курській області є таким ударом.

"Втім утримувати цю територію зараз надзвичайно складно. Ворог постійно нарощує там зусилля. Утримувати ці території немає жодного стратегічного сенсу. Ми в маневренній війні", – каже Маломуж.

Тому потрібно маневрувати й відходити з цієї території, наголошує він, а особливо – якщо там немає значних укріплених районів та позицій для оборони.

Нагадаємо, Україна втратила понад 40% території в Курській області Росії, яку вона захопила під час раптового вторгнення в серпні. Це сталося через значне посилення контратак із боку російських військ.

Читайте також: