Ледь не загинув, гуляючи на подвірʼї: військові зберегли життя юнаку з Донеччини та допомагають в одужанні

У межах цивільно-військового співробітництва, за безпосередньої участі командувача Об'єднаних Сил ЗСУ генерал-лейтенанта Сергія Наєва закуплено апарат зовнішньої фіксації для корекції деформації стегнової кістки Вадима Бессараба. Юнак постраждав у селищі Єлизаветівка на Донеччині, гуляючи на подвір’ї власного будинку.

Про це повідомило Командування Об'єднаних Сил Збройних сил України.

Зазначається, що першу допомогу хлопчикові надали українські військові: привели його до тями й дали знеболювальне. Згодом відвезли до місцевої лікарні. "Лікування було непростим та тривалим. Коли нам повідомили, що потрібно провести складну операцію, я звернулася за допомогою до військових", - розповіла мама Марина Бессараб.

У медзакладі Вадима успішно прооперували. Наразі післяопераційний період минув успішно і хлопчик вже готується до виписки.

Командувач Об'єднаних Сил ЗС України зі свого боку побажав Вадиму якнайшвидшого відновлення сил й міцного здоров'я: "Головне – одужуй, а рідну землю ми захистимо".

Своєю чергою, мама Вадима подякувала тим, хто не тільки борониь державу, а ще й встигає рятувати життя маленьких українців. "Як мати, я щиро дякую військовим та командувачу за своєчасну та необхідну допомогу у цей непростий для нас час", – наголосила Марина Бессараб.

Як повідомлялося, командувач Об’єднаних Сил Збройних Сил України генерал-лейтенант Сергій Наєв перевірив бойову готовність та злагодженість дій підрозділів з відбиття можливого вторгнення противника на північному напрямку з території Росії та Республіки Білорусь.

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