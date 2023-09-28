Генерал-майор Мул більше не начальник: куди перевели скандального прикордонника

Генерал-майора Сергія Мула звільнили з посади начальника Південного регіонального управління Державної прикордонної служби. Йому працевлаштували в Адміністрації ДПСУ.

Про це повідомляє "Українська правда" з посиланням на джерело в правоохоронних органах.

Що відомо

Журналісти УП отримали скриншот документа, яким очільник МВС Ігор Клименко погодив відповідне переведення. Так, Мул обійматиме посаду заступника директора Департаменту організації роботи, планування та контролю ДПСУ.

За наявною в УП інформацією, відповідний документ про переведення Мула з Південного регіонального управління в Київ є і в Адміністрації прикордонної служби.

Нагадаємо, видання "Українська правда" опублікувало розслідування про те, як у листопаді 2022 року патрульна поліція зупинила машину, за кермом якої був начальник Південного регіонального управління Державної прикордонної служби України генерал-майор Сергій Мул. Після перевірки документів поліцейські попросили його пройти тест на рівень алкоголю у крові, проте Мул категорично відмовився.

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