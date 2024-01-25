Генерал-майор відповів, чи можна з "чорних скриньок" Іл-76 дізнатися, хто був на борті

Наразі немає інформації, хто саме перебував на борту літака.

З "чорних скриньок" навряд чи можна дізнатися, чи були на борті літака Іл-76 військовополонені.

Про це розповів генерал-майор та ексзаступник голови СБУ Іван Герасимович в ефірі КИЇВ24.

За його словами, це по-суті, самописець, прилад, який фіксує параметри, що відбувається з системами в літаку.

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"І до цих технічних речей додаються ще записи розмов екіпажу, коли іде обмін інформацією з диспетчером і таке інше. Тобто по цій інформації можна встановити причину, чого літак впав, він був збитий чи він за інших причин зазнав падіння... і послухати, що казати там пілоти в цей час", - каже він.

Попри це, навряд, чи там є інформація про полонених.

Ба більше, Росія навряд чи надасть доступ до "чорних скриньок".

Падіння Іл-76 - що відомо

У середу, 24 січня, у Корочанському районі Бєлгородської області впав російський важкий військово-транспортний літак Іл-76.

У ГУР підтвердили, що вчора мав відбутися обмін полоненими, проте зазначили, що не мають інформації, хто саме перебував на борту літака та в якій кількості.

Нагадаємо, експерт не виключає, що інцидент з Іл-76 – це фактично заява про те, що росіяни вбиватимуть полонених за збиті літаки.

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