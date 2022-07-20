Генерал Міллі повідомив, з якою швидкістю HIMARS надходять до України

Голова Об’єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі повідомив, що надана країною зброя доставляється до України протягом 48 год. після рішення президента Джо Байдена.

Загалом на сьогодні американці навчили 200 українських військових застосуванню реактивних систем залпового вогню HIMARS.

Про це Міллі заявив після віртуального засідання у форматі "Рамштайн".

"Зброя доставляється зі США протягом 48 годин після рішення Байдена, а на передову – після двотижневого навчання", – сказав генерал.

Нагадаємо, голова Пентагону Ллойд Остін Пентагону анонсував, що наступного тижня США нададуть Україні новий пакет військової допомоги. Він включатиме боєприпаси та озброєння, зокрема системи HIMARS.

Міллі уточнив, що Україна отримає 20 установок HIMARS.

Додамо, Остін також повідомив, що під час зустрічі у форматі "Рамштайн" багато держав погодились допомагати ЗСУ озброєнням.

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