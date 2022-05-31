Генерал СБУ розказав, як виявити колаборантів серед влади і куди звертатись

Генерал-майор СБУ в запасі Віктор Ягун розповів, як місцеві жителі можуть виявити зрадників серед місцевої влади.

Він зазначив, що колаборанти зазвичай поводяться спокійно, а російські окупанти у населеному пункті почуваються, ніби вдома.

Про це він сказав 31 травня в ефірі телеканалу Freeдом.

"Все дуже просто. Якщо людина поводиться дуже спокійно, якщо до приміщення місцевої адміністрації спокійно заходять колаборанти, якщо немає конфліктів, якщо ви бачите, що місцевий чиновник спілкується з рашистами спокійно, якщо видно, що ті себе дуже вільно відчувають, значить є ознаки того, що є домовленості, є домовленості про те, що в місті все буде під контролем місцевої влади, а вони не чіпають певну кількість людей, яку він дав у списку, а вже йде інший рівень - вони починають міняти прапори, підтягувати своїх людей", - пояснив Віктор Ягун.

Генерал-майор додав, що колаборанти також можуть займатись волонтерством, допомагаючи окупантам. Якщо ж вам щось відомо про зрадників - потрібно повідомляти до СБУ.

"Є частина людей, які починають волонтерством займатися, така інформація була під Києвом, Гостомелем, Бучею, коли місцеві жителі допомагали окупантам. Такий собі синдром скривдженого. За списками вони знаходять колишніх правоохоронців, ветеранів АТО, спецслужб, армії. Все це говорить про те, що інформація було отримано від місцевих. Тому треба одразу визначатися: хто місцевий, хто за ними стоїть, у яких вони були політичних структурах, хто їхні родичі, як вони почуваються і чим займаються. Усе це треба передавати до спеціальних чатів в ТГ. Нехай СБУ розпочинає перевірки. Це той момент, коли спільно з громадянами виявлятимуть можливих колаборантів", - наголосив Ягун.

Нагадаємо, журналісти перехопили розмову двох російських полковників, які критикують військове керівництво Росії і закликають до воєнних злочинів.

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