Генерал США спрогнозував, скільки часу потрібно для повної деокупації України

Голова Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі вважає, що вибити всю окупаційну російську армію з України - це величезне і довгострокове завдання.

Таку думку він висловив в інтерв'ю Фаріду Закарії на каналі CNN.

Фото: Associated Press

На запитання про те, чи зуміють українці під час контрнаступу пробитися через щільні оборонні лінії росіян до Азовського моря, Мелітополя та Маріуполя, Міллі відповів: "Побачимо". З його слів, "поки" не хоче робити прогнози з цього приводу.

"Побачимо, що станеться. Знову ж таки, є близько 200 тисяч російських військ на окупованій території України. Цей контрнаступ хоч і значущий, має обмежені операційні та тактичні завдання в тому сенсі, що навіть якщо вони будуть досягнуті, вони повністю не вибивають росіян, що є більш широким завданням у президента Зеленського", - пояснив генерал.

Зі слів генерала, "піде дуже багато часу" на те, щоб звільнити всю Україну від окупантів. Втім, наголошує генерал, він не буде прогнозувати - скільки, адже "багато речей можу статися у війні: можна побачити загальний колапс, можна побачити ескалацію та багато інших подій".

"Це має бути дуже значне зусилля протягом значного періоду часу. Можу сказати, що на те, щоб силою витурити понад 200 000 військ, піде значний час. Це дуже висока планка, і на виконання завдання піде багато часу", - наголошує Міллі.

Нагадаємо, раніше генерал Міллі спрогнозував, коли припиниться гаряча фаза контрнаступу ЗСУ. З його слів, активні наступальні дії української армії, найімовірніше, ще триватимуть 30-45, а потім припиняться через погодні умови.

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