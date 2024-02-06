Генерал запропонував депортувати з Європи всіх чоловіків-українців: польська влада відповіла

Від 24 лютого до ЄС виїхало 650 тисяч українських чоловіків призовного віку.
Генерал Вальдемар Скшипчак запропонував польському уряду депортувати всіх чоловіків-ухилянтів з України додому. На його думку, це б допомогло ЗСУ провести мобілізацію. У Центрі урядової інформації відповіли, як уряд Дональда Туска ставиться до цієї ідеї.
Про це пише польське видання onet.pl.
Польський генерал Вальдемар Скшипчак пояснив, що Україні потрібно допомогти з мобілізацією, зокрема - депортувати з ЄС українських чоловіків, які ухиляються від служби в армії.
"Це має бути ініціатива урядів у Варшаві, Парижі, Празі та де б вони не були. Ці уряди повинні допомогти Києву їх депортувати", - сказав він.
Польські журналісти звернулися за коментарем до Урядового інформаційного центру.
"Що стосується питань, пов'язаних з призовом на військову службу українців, які проживають за кордоном, у тому числі на території Польщі, ми знаємо про ситуацію, що склалася, і про проблему, яку вона створює для української сторони. Ми розглядаємо, як ми можемо підтримати українську сторону. Вважаємо, що оптимальним рішенням було б врегулювання цих питань на європейському рівні". - йдеться у заяві Міністерства закордонних справ Польщі.
За інформацією, отриманою нами в Міністерстві внутрішніх справ, "ніякої роботи в цьому напрямку в МВС не ведеться".
У листопаді 2023 року BBC, посилаючись на дані Євростату, повідомило, що від початку повномасштабної війни 650 000 чоловіків призовного віку виїхали з України до ЄС.
Нагадаємо, на Львівщині чоловік відмовився від мобілізації, бо "його забрали з вулиці і організували ВЛК за 5 хвилин".
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