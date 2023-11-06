Генерала Гордійчука звільнили з посади начальника ліцею ім.Богуна: у Мережі відреагували

Повідомляється, що його перевали на нову посаду.

У п'ятницю 3 листопада Героя України генерала Гордійчука звільнили з посади начальника ліцею ім.Богуна, натомість його призначили на іншу посаду в Академії.

Про це йдеться на сайті Київського військового ліцею імені Івана Богуна.

Крім того, про це написав у Мережі керівник волонтерської групи "Народний тил" Георгій Тука.

"Багато років знаю Героя особисто і пишаюсь цим! Знаю, як багато він зробив для реформи училища, для виховання молодих офіцерів-патріотів", - написав він.

Він додав, що військовому було важко повертатися до цивільного життя і, зокрема, призначення на нову посаду допомогло йому у цьому.

Також читайте Блокування кордону з Польщею: страйкарі висунули ультиматум

"Як можна було так обійтись з легендою, чоботи якої мають цілувати всі "слуги", - написав він.

Повідомляється, що новопризначеним начальником КВЛ ім.І.Богуна став полковник Євген Камалов.

Як відреагували у Мережі

Як пишуть у коментарях під дописом, сам Гордійчук зараз призначений заступником начальника Національного університету оборони.

Чимало користувачів обурюються, мовляв, звільнення несправедливе.

Реакція користувачів у Мережі

Реакція користувачів у Мережі

Реакція користувачі у Мережі

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що в Україні начальників ТЦК міняють, як рукавички. Так, головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний звільнив новопризначеного начальника Львівського територіального центру комплектування Дениса Чаюка всього через місяць після призначення.

Читайте також: