Генерала Гордійчука звільнили з посади начальника ліцею ім.Богуна: у Мережі відреагували

Повідомляється, що його перевали на нову посаду.
У п'ятницю 3 листопада Героя України генерала Гордійчука звільнили з посади начальника ліцею ім.Богуна, натомість його призначили на іншу посаду в Академії.
Про це йдеться на сайті Київського військового ліцею імені Івана Богуна.
Крім того, про це написав у Мережі керівник волонтерської групи "Народний тил" Георгій Тука.
"Багато років знаю Героя особисто і пишаюсь цим! Знаю, як багато він зробив для реформи училища, для виховання молодих офіцерів-патріотів", - написав він.
Він додав, що військовому було важко повертатися до цивільного життя і, зокрема, призначення на нову посаду допомогло йому у цьому.
"Як можна було так обійтись з легендою, чоботи якої мають цілувати всі "слуги", - написав він.
Повідомляється, що новопризначеним начальником КВЛ ім.І.Богуна став полковник Євген Камалов.
Як відреагували у Мережі
Як пишуть у коментарях під дописом, сам Гордійчук зараз призначений заступником начальника Національного університету оборони.
Чимало користувачів обурюються, мовляв, звільнення несправедливе.
Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що в Україні начальників ТЦК міняють, як рукавички. Так, головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний звільнив новопризначеного начальника Львівського територіального центру комплектування Дениса Чаюка всього через місяць після призначення.
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