Генералу РФ, який народився в Чугуєві і віддавав накази бомбардувати Харківщину, оголошено про підозру

Генералу РФ, який народився в Чугуєві і віддавав накази бомбардувати Харківщину, оголошено про підозру

Через злочинні накази генерала загинули десятки мирних жителів Харкоівської області.

Харківська обласна прокуратура повідомила про підозру генерал-майора РФ, який народився в Чугуєві.

Про це йдеться у телеграм-каналі відомства.

За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури повідомлено про підозру уродженцю м. Чугуїв Харківської області, командувачу однієї з армій військово-повітряних сил протиповітряної оборони РФ, генерал-майору за фактом посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, що призвело до загибелі людей, та за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаних з умисним вбивством (ч. 3 ст. 110, ч. 2 ст. 438 КК України).

Досудовим розслідуванням встановлено, що вказаний генерал-майор віддавав злочинні накази щодо масового бомбардування м. Харкова та Харківської області, у тому числі, авіабомбами «ФАБ-500».

Внаслідок вказаних дій уродженця м. Чугуєва загинули мирні мешканці, повністю та частково зруйновані багатоповерхові житлові будинки, адмінбудівлі, медичні установи, заклади освіти та гуртожитки.

Харківська обласна прокуратура повідомила про підозру льотчику, підполковнику, заступнику командира одного з авіаційних полків ЗС РФ, який завдавав авіаційні удари по Харкову.

Полонений повідомив, що координати та накази бомбити Харків дає генерал Олег Маковецький, уродженець Чугуєва, який лише за кілька кілометрів від Харкова.