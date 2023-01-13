Генератор ледь не знищив будинок на Львівщині через неправильну експлуатацію (фото)

У місті Яворів на Львівщині генератор ледь не знищив житловий будинок через неправильну експлуатацію. Забив на сполох сусід, який побачив вогонь на сусідському подвір'ї.

Про це повідомили в ДСНС України.

Після приїзду рятувальників з’ясувалося, що там горів генератор. Власники будинку встановили його майже впритул до свого будинку. Існувала загроза перекидання полум'я на будівлю. Пожежу вдалося швидко загасити та не допустити подальшого розповсюдження вогню.

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"Вкотре наголошуємо, генератори є джерелом підвищеної небезпеки і мають стояти тільки на вулиці на відстані не менше 6 метрів від найближчої стіни! Через неправильну експлуатацію електрогенеруючого пристрою можна отримати опіки чи ураження струмом, спровокувати пожежу або отруїтись чадним газом, зокрема смертельно", - нагадали рятувальники.

Нагадаємо, у Києві мешканці квартири встановили генератор і просверлили невеликий отвір у стіні для виходу чадного газу на вулицю. Відео небезпечного "винаходу" сусідів зняли на відео та показали в Мережі.

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