Генератор, пальник, газовий балон, буржуйка в квартирі - чим вони загрожують та як уберегтися

До чого сьогодні лише не вдаються українці в очікуванні блекауту, чим тільки не запасаються українці, щоб пережити зиму без світла, опалення, води — генератори, пальники, газові балони, буржуйки, саморобні акумулятори на літії, різноманітні свічки. І все це намагаються розмістити у квартирі, в кращому випадку, на балконі.

Забувається про елементарні засоби безпеки, які якщо їх не дотримуватись, приводять уже до трагедій — вибухів та пожеж у квартирах та будинках.

Чим небезпечні альтернативні засоби освітлення та обігріву

Генератор, що працює у квартирі, у будь-якому замкненому приміщенні діє так само як автомобіль з робочим двигуном у замкненому просторі, виділяє чадний газ, в результаті отруєнням якого є смерть.

Газовий балон, забитий "під зав'язку", який зберігається на балконі чи коли просто його заносять з холодної вулиці у теплу квартиру може "пшикнути". Під впливом перепадів температури зросте тиск, клапан виведе надлишок газу у квартиру. Утворюється вибухова суміш, і будь-яка іскра спричинить вибух.

Газовий обігрівач як альтернатива електричному випалює кисень у приміщенні, заміщаючи його CO, чадним газом. А чадний газ дуже непомітно заповнює легені, і людина просто назавжди засинає.

Пошкоджений або перегрітий літій-іонний акумулятор може замкнутися та загорітися. Горить він надзвичайно інтенсивно і погасити його практично нереально.

Буржуйка у квартирі — взагалі страшна річ. Вентиляція у будинках не розрахована на таку велику кількість чадного газу, яку буде виробляти буржуйка. Навіть якщо вивести трубу назовні, залишиться дуже висока ймовірність отруєння. Встановлення пічки у квартирі загрожує пожежею - термоізоляція підлоги у багатьох будинках бажає кращого, тому чи спалахне ламінат або лінолеум від надвисокої температури або від іскри, що вилетить із пічки — питання часу.

Декілька порад, які зможуть зберегти життя

Якщо вирішили брати генератор, то дуже бажано зупинитись на інверторному, у кожусі, щоб був тихеньким - 54-58 дБ. Звичайно, вони дорогі, але більше безпечні та не такі гучні.

До генератора обов'язково придбати гофрований подовжувач вихлопу, і відвести його якнайдалі від вікон та дверей — і ваших, і сусідів.

Не тримайте каністру з пальним поруч із генератором.

Якщо газовий обігрівач, то з системою автоматичного вимикання при недостачі кисню. Але навіть такий обігрівач не гарантує 100% безпеки.

Газовий балон дуже бажано тримати надворі. і не заправляти його по вінця, на повний об'єм. Максимум він повинний бути заповнений на дві третини. Перед заправкою балона рекомендують зважувати тару, щоб розуміти, скільки в неї можна безпечно залити.

Придбайте декілька автономних датчиків CO, розкладіть їх по кімнатах. Вони не дорогі та ще є у продажу. Датчики будуть сигналізувати про небезпеку, підвищений рівень вуглекислого газу, що може врятувати вам життя.

Придбайте вогнегасник для квартири, а то й декілька — вуглекислотний та порошковий. Для мешканців верхніх поверхів висоток можуть знадобитися протигази із димним фільтром.

Бажано бути готовим не лише до блекауту, а й до того, що українці почнуть масово грітися та користуватися всіма приладами.

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