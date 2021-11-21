"Генетична мати не відчувала зв'язок із дочкою": подружжя з Італії відмовилося від немовляти, яке народила сурогатна мати-українка

Подружжя можуть притягнути до кримінальної відповідальності.
В Італії подружжя покинуло 15-місячне немовля, яке було народжене в Україні від сурогатної матері.
Про це повідомляє "Голос українською".
Так, італійська параприїхала в Україну у 2020 році, щоб завдяки сурогатному материнству стати батьками.
Після народження немовляти подружжя повернулося в Італію, а дитину залишило під опікою няні. Жінка тривалий час доглядала за малюком, але перестала отримувати плату за свої послуги, а на зв'язок новоспечені батьки не виходили. Няня звернулася в італійське консульство, щоб повідомити про інцидент.
Дипломатична установа визнала дівчинку громадянкою Італії, виготовила їй документи та привезла в Мілан.
Зараз дитину забрала інша родина у П’ємонті, а Туринський суд у справах неповнолітніх розпочав процес усиновлення.
Проти генетичних батьків-італійців відкрито справу.
На допиті подружжя підтвердило свою відмову від дівчинки. Причиною цьому стало те, що генетична матір "не відчувала її своєю дочкою" і тому, не хоче виховувати її.
Адвокат пари заявив, що його підзахисні від дитини не відмовлялися, але чому не забрали дитину в Італію, пояснити не зміг.
Зараз прокуратура оцінює можливість кримінальної відповідальності італійців за “залишення неповнолітнього”.
Нагадаємо, що Харкові розслідують лікарську помилку акушерки-гінекологині, через яку померли двоє новонароджених від сурогатної матері.
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