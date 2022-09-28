Генії рішень: ЗСУ підпалили ворожу автівку пластиковою склянкою (відео)

Українські оборонці продовжують дивувати своєю винахідливістю.
Так, днями, для того, щоб підпалити автівку окупантів, вони використали пластикову склянку.
Про це повідомляє "Оперативний ЗСУ".
На відео видно, як українські захисники з 60-ї бригади ЗСУ випробували черговий винахід. Вони прикріпили до дрона пластикову склянку із запальною сумішшю і скинули його з висоти і поцілили просто в припарковану в лісосмузі ворожу автівку. Склянка впала на передню частину кузова, і суміш зайнялася.
Можна сказати, що перше випробування пройшло успішно. "Склянкову вибухівку" вдосконалять і далі будуть застосовувати проти ворога.
Зауважуємо, що Україна поважає міжнародне право, тому російські військовослужбовці мають можливість добровільно здатися в полон. Для цього можна зателефонувати за номером: +38-066-580-34-98, +38-093-119-29-84. Також створено чат-бот "Хочу жить бот" (https://t.me/spasisebyabot), де приймаються зверення від військовослужбовців.
Нагадаємо, що на Херсонщині російські окупанти спробували провести наступальну операцію танками.
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