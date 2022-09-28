Генії рішень: ЗСУ підпалили ворожу автівку пластиковою склянкою (відео)

Так, днями, для того, щоб підпалити автівку окупантів, вони використали пластикову склянку.

Про це повідомляє "Оперативний ЗСУ".

На відео видно, як українські захисники з 60-ї бригади ЗСУ випробували черговий винахід. Вони прикріпили до дрона пластикову склянку із запальною сумішшю і скинули його з висоти і поцілили просто в припарковану в лісосмузі ворожу автівку. Склянка впала на передню частину кузова, і суміш зайнялася.

Можна сказати, що перше випробування пройшло успішно. "Склянкову вибухівку" вдосконалять і далі будуть застосовувати проти ворога.

Зауважуємо, що Україна поважає міжнародне право, тому російські військовослужбовці мають можливість добровільно здатися в полон. Для цього можна зателефонувати за номером: +38-066-580-34-98, +38-093-119-29-84. Також створено чат-бот "Хочу жить бот" (https://t.me/spasisebyabot), де приймаються зверення від військовослужбовців.

Нагадаємо, що на Херсонщині російські окупанти спробували провести наступальну операцію танками.

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