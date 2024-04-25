Генконсульство України в одному з міст Польщі поновило видавання паспортів: що відомо

Генеральне консульство України в польському Любліні поновило видавання паспортів для виїзду за кордон громадянам, які подали заяви до 23 квітня. Українці зможуть отримати документи після їхнього доставлення до установи.

Про це в коментарі "Укрінформу" розповів український генконсул в Любліні Олег Куць.

"Всі документи, які були подані на обробку до 23 квітня, зокрема і готові паспорти, зараз видаються усім. Багато громадян переживає, що вони заплатили гроші і не зможуть отримати документи. Ні, всі люди отримають свої паспорти”, - наголосив Куць.

З його слів, 23 квітня паспорти не видавалися через очікування додаткових роз'яснень, але вже від 24 квітня документи видають у нормальному режимі.

Що стосується видавання документів подорожування - від 23 квітня, поки усі українські системи не буде приведено відповідно до міжвідомчої взаємодії, то консульства України за кордоном видають посвідчення про повернення.

"Ми не відмовляємо у наданні послуг і вчиненні консульських дій, а просто тимчасово не можемо надати таку консульську послугу", - наголосив Куць.

Генконсул пояснив: оскільки багато консульських послуг є автоматизованими і пов’язані з тим, що консульства підключені до інформаційної міжвідомчої взаємодії, їх треба привести до вимог, регламентованих законом "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань проходження військової служби, мобілізації і військового обліку", який набирає чинності 18 травня.

Зауважимо, що до цього консульського округу генконсульства в Любліні входять Люблінське, Підкарпатське і Підляське воєводства сходу України. На території округу не має відділення українського державного підприємства "Документ", яке від імені української держави видає закордонні паспорти, посвідчення особи та інші документи громадянам України, натомість такі відділення є у Варшаві, Кракові, Вроцлаві і Гданську.

Нагадаємо, від 23 квітня консульства України припинили надання послуг чоловікам призовного віку. Тепер вони зможуть лише оформлювати документи для повернення до України.

В ЄС відреагували на припинення надання консульських послуг українським чоловікам за кордоном і наголосили, що "взяли до відома" таке рішення Києва. Втім, в комісії не повідомили — підтримують його чи ні.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ОБМЕЖЕННЯ консульських послуг ДЛЯ ЧОЛОВІКІВ! Юрист дав розгорнуті відповіді, як це працюватиме

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