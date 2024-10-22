Геннадій Боголюбов не має жодного відношення до компанії Marks and Sokolov LLC (Cilia) та ніколи не перераховував на її рахунки кошти - адвокат

Останнім часом деякі медіа поширили недостовірну інформацію, що начебто Геннадій Боголюбов перерахував разом з партнером понад 430 тисяч євро на рахунки компанії Marks and Sokolov LLC (Cilia), коли ця компанія сплачувала податки в Росії. Як аргумент використано посилання на ухвалу Київського апеляційного суду від 06.10.2023р.

Маємо зазначити, що Геннадій Боголюбов не має до вказаної компанії ніякого відношення та ніколи не перераховував їй ніяких грошових коштів. Про перерахування таких коштів Боголюбовим не йдеться в жодних матеріалах перевірок, чи то матеріалах кримінальних проваджень, чи судових рішеннях.

Більше того, матеріали кримінального провадження, на яке посилається медіа у публікації (Ухвали Київського апеляційного суду від 06.10.2023р. у справі 761/33670/23 (№11-сс/824/5976/2023) ніяким чином не стосуються Боголюбова, він не є фігурантом розслідування у даному кримінальному провадженні, його прізвище жодного разу не згадується у даному проваджені. Звертаємо увагу, що дана Ухвала суду винесена в рамках розгляду апеляційних скарг на Ухвалу слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 15.09.2023р. в частині визначення розміру застави як альтернативного запобіжного заходу по відношенню до одного з колишніх акціонерів АТ КБ "Приватбанк" (Коломойського І.В.).

"Останнім часом ми фіксуємо у інформаційному просторі всі ознаки замовної кампанії проти Геннадія Боголюбова. Це намагання у будь-який спосіб пов’язати Боголюбова з кампаніями, які начебто мали відносини з країною-агресоркою за відсутності навіть кримінального провадження щодо нього. Не говорячи вже про відсутність обвинувального вироку в зазначеній справі. Це безсумнівно порушує принцип презумпції невинуватості та фактично є тиском", - наголосив адвокат Олексій Нижник.

Нагадаємо, що РНБО не розглядає введення санкцій проти компанії JKX Oil & Gas, акціонером якої була компанія Коломойського і Боголюбова.

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