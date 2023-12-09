Геноцид через викрадення дітей: Єрмак пояснив, чому Україна майже нічого не знає про їхню долю

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак звинуватив Росію у систематичному викраденні українських дітей під час війни. Водночас Україна майже не має достовірних відомостей про подальшу долю викрадених дітей.

Росія приховує дані про викрадених в Україні дітей та ігнорує будь-які запити міжнародної спільноти надати відповідну інформацію. Тому Україна майже не має достовірних відомостей про них та їхню подальшу долю.

Про це він заявив під час участі в першій, установчій зустрічі Міжнародної коаліції за повернення українських дітей, що відбулася в Києві.

"У нас вже багато відомостей про те, як дітей викрадають росіяни, як вони стають жертвами жорстокого поводження, їм змінюють імена. І йдеться не про якісь окремі випадки", – розповів керівник Офісу президента.

Росіяни самі розповідають, що змінюють імена українським дітям, передають їх під опіку росіян, забороняють вживати українську мову. Усе це докази того, що проти українського народу здійснюють геноцид.

"Росіяни створюють такі системи, які спрямовані на те, щоб знищити в дітей будь-які спогади про Україну. Цих дітей налаштовують проти України, проти нашої культури, нашої мови. Щодня їх насичують фейками, дезінформують, кажуть, що їхніх батьків вбили або що батьки відмовилися від них і не шукають. Умови проживання вкрай кепські. Це геноцид. І найнебезпечніше те, що у ХХІ столітті немає реальних важелів впливу, міжнародних організацій, механізмів, щоб повернути цих дітей додому", – наголосив Єрмак.

Керівник ОП переконаний, що кожен такий злочин проти українських дітей має бути докладно задокументований як доказ для майбутнього розслідування не лише в Україні, але й у Міжнародному кримінальному суді.

Єрмак висловив сподівання, що завдяки інтенсивному обговоренню повернення дітей, яке є одним із пунктів української Формули миру, створенню міжнародної коаліції та робочої групи вдасться повернути всіх депортованих дітей додому, в Україну.

Зазначимо, що офіційно відомо про приблизно 20 тисяч українських дітей, яких Росія незаконно депортувала з території України. Однак справжня кількість викрадених Росією українських дітей може становити сотні тисяч. Це підтвердила віцепрем'єрка України, міністерка з реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.

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