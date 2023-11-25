Геноцид голодом та жорстокий злочин: архівні документи про Голодомор в Україні – фото

Правоохоронці показали архів про Голодомор в Україні.

Міністерство внутрішніх справ днями передало Музею Голодомору оцифровані копії понад 1000 кримінальних справ періоду геноциду українців.

Про це повідомляє пресслужба МВС.

"Невимовний біль усього українського народу. Жахлива трагедія, яку неможливо забути та пробачити. Геноцид голодом. Жорстокий та цинічний злочин проти людяності. Це підтверджують численні свідчення людей, які збереглися в архівах", - зазначили в МВС.

Архівні документи про Голодомор в Україні / Фото: Міністерство внутрішніх справ України

Архівні документи про Голодомор в Україні / Фото: Міністерство внутрішніх справ України

Архівні документи про Голодомор в Україні / Фото: Міністерство внутрішніх справ України

Як наголосив очільник МВС Ігор Клименко, майже сто років потому ворог не відмовився від своєї мети – знищити нашу ідентичність, відібрати свободу і позбавити незалежності.

"Ретельно збираємо докази, документуємо всі воєнні злочини окупантів. Вони обов’язково за все відповідатимуть. Ніколи не поступимося нашою свободою. Маємо пройти цей шлях, згуртовано і без остраху. Маємо перемогти зло, аби ніколи більше не допустити трагедій. Маємо пам’ятати чорні сторінки історії, адже національна пам’ять – складова нашої безпеки", - наголосив міністр внутрішніх справ.

Нагадаємо, Володимир та Олена Зеленські вшанували жертв Голодомору – фото.

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