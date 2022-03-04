Генпрокуратура оголосила у міжнародний розшук Микиту Михалкова через підтримку російської війни проти України

Генпрокурорка пояснила наслідки для російського режисера.

Україна оголосила у міжнародний розшук російського режисера та актора Микиту Михалкова через підтримку російської війни.

Про це повідомила генеральна прокурорка Ірина Венедіктова.

"Офіційно інформую вас про те, що український незалежний, суверенний, справедливий суд дозволив українським прокурорам вас затримати з метою доставки в український суд для обрання запобіжного заходу як підозрюваному", - написала Венедіктова.

Також прокурорка повідомила, що Михалкова Україна оголосила у міжнародний розшук.



"Ми запустили офіційну процедуру оголошення вас у міжнародний розшук. Прочитавши абзац вище, ви все-таки в якусь хвилину замислитеся над тим, а чи треба таки отримати консультації у професійних юристів. Ви людина заможна і наймете добрих та досвідчених юристів. Упевнена, вашому подиву не буде межі, коли зрозумієте, що ризики є матеріальними, і ви дійсно можете бути затримані при перетині кордону практично будь-якої цивілізованої держави. До речі, рекомендую прояснити цю процедуру у юристів, яких ви попросите проаналізувати ваш кейс", - наголосила Венедіктова.