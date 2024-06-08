Генпрокурор шокував кількістю українських військовополонених, що зазнають тортур

У Росії до 90% українських військовополонених зазнають фізичних та моральних тортур.

Про це повідомив генеральний прокурор Андрій Костін з посиланням на результати першого так званого скринінгу - неофіційної розмови з військовополоненими, передає Інтерфакс-Україна.

За його словами, у російському полоні українці зазнають різного роду катувань через нелюдське ставлення, а також фізичне, зокрема сексуальне, і ментальне насильство.

"Система, яку створила Росія, - це система катувань і нелюдського поводження стосовно тих, хто опиняється в їхніх руках - на окупованих територіях або на територіях РФ", - наголосив він.

Коментуючись ці дані, керівник команди Міжнародного кримінального суду (МКС) в Україні Бренда Голліс наголосила, що справа не стільки в кількості, як у тенденціях, що “певна категорія зазнає катувань, що є певні види катувань”.

“Це все нам необхідно знати, щоб отримати необхідні докази, свідчення. Ми не розглядаємо індивідуальні випадки, ми розглядаємо широку картину, яка представляє злочини", - пояснила вона.

Нагадаємо, молодший лейтенант російської окупаційної армії Олексій Кіпрін із позивним "Барс" та група інших окупантів знущались з полонених військових ЗСУ на Харківщині. На кадрах, які потрапили до Мережі, росіяни ведуть зв'язаних українських військових лісом, б'ють їх і погрожують розстріляти.

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