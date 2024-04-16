Скільки цивільних українців загинуло внаслідок воєнних злочинів РФ: генпрокурор шокував даними

Станом на сьогодні зареєстровано понад 126 тисяч воєнних злочинів, скоєних окупантами. Внаслідок агресії РФ в Україні загинуло понад 12 тисяч цивільних осіб, зокрема 543 дітей.

Про це сказав Генеральний прокурор України Андрій Костін, пише "Інтерфакс Україна".

"Завершено розслідування стосовно 386 осіб, обвинувальні акти стосовно них скеровано до суду. 105 осіб уже отримали вироки за воєнні злочини", – зазначив генпрокурор.

Україна спільно з міжнародними партнерами розбудовує мережу всеосяжної відповідальності за злочини агресора. За словами Костіна, йдеться про:

національні розслідування;

взаємодію з міжнародними механізмами правосуддя, зокрема Міжнародним кримінальним судом;

двостороннє та багатостороннє співробітництво з країнами, що розслідують міжнародні злочини Росії;

забезпечення компенсації шкоди у зв'язку з воєнними злочинами ворога.

"Для завершення цієї системи не вистачає одного ключового елемента – Спеціального міжнародного трибуналу зі злочину агресії, який матиме юрисдикцію, щоб судити "трійку", – додав Костін.

Раніше стало відомо, скільки українців стали жертвами насильницьких зникнень.

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