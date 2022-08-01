Генпрокурор України повідомив про велику чистку рядів усіх силових і правоохоронних структур

Костін очолив ГПУ після хвилі звільнень в силових та правоохоронних структурах.

Генеральний прокурор України Андрій Костін підписав наказ про проведення розслідування співробітників прокуратури прифронтових регіонів України для перевірки того, хто, де знаходився і як захищалися приміщення прокуратур, матеріали справ, майно, а головне, чи є інформація щодо причетності співробітників прокуратур до колабораційної діяльності.

Про це генпрокурор України Андрій Костін повідомив під час телемарафону в ефірі "1+1".

"Щодо того, що вже зроблено протягом останніх декількох місяців, це повідомлення про підозру 5 прокурорам та 3 держслужбовцям. Одну справу вже скеровано до суду. Триває роботота щодо понад 600 співробітників прокуратури, які перетинали кордон. З кожним із них проводять перевірку. Із 1 серпня генеральна інспекція Офісу буде проводити розслідування, щоб встановити можливу причестність співробітників прокуратури", - повідомив Костін.

За його словами, йдеться не лише про спіробітників прокуратури, але й про всю охоронну систему, органи держуправління, державної влади і місцевого самоврядування.

"Під час війни жоден факт, який може свідчити про якусь допомогу агресору, такому факту має бути віддана відповідна оцінка і всі причетні до цього мають бути притягнуті до кримінальної відповідальності", - зазначив він.

Костін також повідомив, що така велика кампанія з очищення рядів усіх силових і правоохоронних структур обумовлена питанням безпеки.

"Якщо десь ще перебувають якісь колаборанти, зрадники, особливо, в правоохоронній системі, це питання безпеки держави та української нації. Йдеться лише про факти, які доведені доказами. Результати перевірки мають бути доведені юридично", - додав костін.

Нагадаємо, 27 липня президент України Володимир Зеленський запропонував кандидатуру нардепа від "Слуги Народу" Андрія Костіна. У цей же деень Верховна Рада підтримала призначення Костіна на посаду генпрокурора. Він – нардеп від партії "Слуга народу", голова парламентського комітету з питань правової політики. Одразу після свого призначення Костін затвердив нового керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Ним став Олександр Клименко.

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