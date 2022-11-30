Генпрокурор відкрив кримінальне провадження щодо незаконного збагачення народної депутатки Аллахвердієвої

Генпрокурор Андрій Костін таки відкрив кримінальне провадження щодо незаконного збагачення народної депутатки від Слуги Народу Ірини Аллахвердієвої.

Про це повідомляє "Центр протидії корупції".

Згідно з українським законодавством, провадження стосовно народних депутатів може відкривати тільки генеральний прокурор.

"Генпрокурор Костін нарешті повідомив, що відкрив справу по народній депутатці від Слуги Народу Аллахвердієвій. Сталося це лише після того, як ми в ЦПК спочатку отримали відмову про відкриття справи, а потім все ж таки через ВАКС зобов’язали генпрокурора зареєструвати провадження. Тепер цей кейс розслідуватимуть НАБУ і САП. Зараз же сподіваємося, що вже скоро швейцарський годинник Аллахвердієвої за 310 тисяч грн з 11 білими діамантами буде серед доказів у справі, а не на руці нардепки. Як і 14,4 млн грн, які начебто подарував їй батько, який офіційно не отримував мільйонних доходів за останні роки", - йдеться в повідомленні.

В Центрі протидії корупції додали, що випадок із депутаткою Аллахвердієвою змусить депутатів і чиновників правильно декларувати свої статки.

Нагадаємо, що депутаку Ірину Аллахвердієву підозрюють у незаконному збагаченні на 20 млн гр. У своїй декларації вона збрехала про подарунки від батька, у якого немає таких доходів.

Раніше повідомлялося, що суд заарештував президента УАФ Павелка. Слідство вважає, що під час оплати верстатів УАФ переплатила компанії-прокладці з Еміратів мільйон євро.

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