Генпрокурор затвердив на посаді нового керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури

В Україні призначили нового керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Ним став Олександр Клименко, якого Конкурсна комісія нещадавно оголосила переможцем відбору.

Клименка затвердив на посаді новий генеральний прокурор Андрій Костін одразу після призначення.

Про це у своєму Телеграмі повідомив очільник Офісу президента Андрій Єрмак.

"Сьогодні був призначений керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Ним став Олександр Клименко, який був оголошений Конкурсною комісією переможцем чесного відбору і затверджений на посаді новим генеральним прокурором Андрієм Костіним одразу після його призначення", - написав Єрмак.

Він привітав Костіна з початком роботи очільником Офісу Генерального прокурора, а Олександра Клименка — з призначенням на посаду керівника САП.

"Бажаю вам ефективної роботи", - написав Єрмак.

Очліьник ОП наголосив, що незалежна антикорупційна інфраструктура є важливою складовою демократії в Україні.

"Боротьба з корупцією є пріоритетом для нашої держави, оскільки від її успішності залежить наша інвестиційна привабливість та свобода бізнесу", - підкреслив очільник ОП.

За його словами, Офіс Генерального прокурора, зокрема, має важливу місію - розслідування злочини Росії проти України.

"Ми повинні притягнути до відповідальності російських злочинців", - наголосив Єрмак.

Нагадаємо, раніше конкурсна комісія визначила Олександра Клименка переможцем на посаду нового керівника Спеціальної антикорупційної прокуратури.

Відомо, що раніше Клименко працював детективом НАБУ. Йому 35 років, родом він зі Слобожанщини.

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