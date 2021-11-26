Генсек НАТО повідомив про незвичну концентрацію російських сил біля кордонів України

Росія сконцентрувала біля українських кордонів танки, артилерію, збройні підрозділи, дрони і системи радіоелектронної боротьби.

У п’ятницю, 26 листопада Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг повідомив, що однією з тем зустрічі очільників МЗС країн-учасників Альянсу, яка відбудеться в Ризі (Латвія) 30 листопада та 1 грудня, стане зосередження російських сил біля кордонів України.

Про це повідомляє Reuters.

Генсек НАТО на пресконференції зазначив, що незвичайно велика концентрація російських сил у регіоні фіксується вже вдруге цього року.

Цього разу розвідка Альянсу зафіксувала танки, артилерію, підрозділи з важким озброєнням, дронами і системами радіоелектронної боротьби.

“Це нарощування військової потуги є неспровокованим і незрозумілим. Це підвищує напруженість і створює небезпеку прорахунків. Росія повинна продемонструвати прозорість, знизити напруженість і ескалацію", — заявив Столтенберг.

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За словами Столтенберга, на сьогодні у НАТО "немає впевненості в намірах Росії", але Альянс бачить "те, що Росія робила проти України раніше і продовжує робити".

Нагадаємо, раніше в НАТО висловили занепокоєння діями Росії через застосування зброї у космосі, про що свідчить проведення випробувань системи озброєнь, в результаті якої був знищений супутник.

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