Генсек НАТО провів розмову із Зеленським з приводу російських військ на кордонах

Генсек НАТО провів розмову із Зеленським з приводу російських військ на кордонах

Альянс продовжить політичну і практичну підтримку України.

У четвер, 10 лютого, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг провів телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським та обговорив з ним безпекову ситуацію на тлі нарощування військової потуги Російської Федерації біля кордонів нашої держави.

Про це він повідомив в офіційному акаунті Twitter.

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"НАТО продовжить політичну і практичну підтримку України, партнера, якого ми високо цінуємо. Закликаємо Росію знизити напругу і дотримуватися шляху діалогу, щоб знайти мирне рішення", - написав генсек НАТО.

Президент України поки не прокоментував свою розмову з генсеком НАТО.

Нагадаємо, 10 лютого на території Білорусі розпочалися російсько-білоруські військові навчання "Союзна рішучість-2022".

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