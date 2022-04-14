Генсек ООН вважає, що війна в Україні може призвести до злиднів понад 20% людства

Генсек ООН вважає, що війна в Україні може призвести до злиднів понад 20% людства

Може настаи голод.

Війна в Україні може призвести до того, що понад 1/5 людства житимуть у злиднях.

Про це заявив генсек Організації об'єднаних націй Антоніу Гутерріш у Twitter.

За його словами, може настати нужденність та голод у масштабах, небачених десятиліттями.

"Єдине міцне рішення війни та її наслідків для найбідніших і найвразливіших людей у світі - це мир", — сказав він.

Нагадаємо, державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що звіряча війна Росії в Україні створила величезне, глобальне провалля у сфері дотримання прав людини, особливо після викриття фактів воєнних злочинів росіян в українських містах. Народи та уряди в кожному регіоні виступають із засудженням та закликають притягнути винних до відповідальності.

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