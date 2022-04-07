Генштаб оновив дані про бойові втрати окупантів станом на 7 квітня

Дані уточнюються.

Станом на 7 квітня загальні бойові втрати серед особового складу окупантів склали близько 18,9 тисячі осіб.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Так, загальні бойові втрати противника від 24.02 до 07.04 орієнтовно склали:

особового складу близько 18900 осіб,

танків ‒ 698 од,

бойових броньованих машин ‒ 1891 од,

артилерійських систем – 332 од,

РСЗВ - 108 од,

засоби ППО - 55 од,

літаків – 150 од,

гелікоптерів – 135 од,

автомобільної техніки - 1358 од,

кораблі /катери - 7 од,

цистерн з ПММ - 76,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 111.

спеціальна техніка - 25.

пускові установки ОТРК/ТРК - 4.

Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 42-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

Читайте також: