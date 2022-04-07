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Генштаб оновив дані про бойові втрати окупантів станом на 7 квітня

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Генштаб оновив дані про бойові втрати окупантів станом на 7 квітня

Фото: Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки

Дані уточнюються.

Станом на 7 квітня загальні бойові втрати серед особового складу окупантів склали близько 18,9 тисячі осіб.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Так, загальні бойові втрати противника від 24.02 до 07.04 орієнтовно склали:

  • особового складу близько 18900 осіб,
  • танків  ‒ 698 од,
  • бойових броньованих машин  ‒ 1891 од,
  • артилерійських систем – 332 од,
  • РСЗВ - 108 од,
  • засоби ППО  - 55 од,
  • літаків – 150 од,
  • гелікоптерів – 135 од,
  • автомобільної техніки - 1358 од,
  • кораблі /катери - 7 од,
  • цистерн з ПММ  - 76,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 111.
  • спеціальна техніка - 25.
  • пускові установки ОТРК/ТРК  - 4.

Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 42-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

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