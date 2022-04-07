Генштаб оновив дані про бойові втрати окупантів станом на 7 квітня

Дані уточнюються.
Станом на 7 квітня загальні бойові втрати серед особового складу окупантів склали близько 18,9 тисячі осіб.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Так, загальні бойові втрати противника від 24.02 до 07.04 орієнтовно склали:
- особового складу близько 18900 осіб,
- танків ‒ 698 од,
- бойових броньованих машин ‒ 1891 од,
- артилерійських систем – 332 од,
- РСЗВ - 108 од,
- засоби ППО - 55 од,
- літаків – 150 од,
- гелікоптерів – 135 од,
- автомобільної техніки - 1358 од,
- кораблі /катери - 7 од,
- цистерн з ПММ - 76,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 111.
- спеціальна техніка - 25.
- пускові установки ОТРК/ТРК - 4.
Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.
Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 42-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.
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