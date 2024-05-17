Генштаб переконує, що ситуація у Вовчанську - контрольована, але ворог продовжує спроби прорвати оборону

Загалом ситуація на фронті контрольована Силами оборони.
Стала відома оперативна інформація станом на 23.30 16.05.2024 щодо російського вторгнення.
Про це інформує Генштаб ЗСУ у повідомленні у соціальних мережах.
Сили оборони продовжують виконувати завдання з відбиття широкомасштабної збройної агресії російської федерації. Вздовж лінії фронту тривають бої.
З початку доби відбулося 114 бойових зіткнень, пʼять з яких ще тривають.
Російські окупанти завдали чотири ракетні, із застосуванням семи ракет, та 70 авіаційних ударів, застосували 431 дрон-камікадзе, здійснили майже 2800 обстрілів позицій наших військ.
- На Харківському напрямку відбулося 10 бойових зіткнень. Нашими воїнами відбито вісім атак в районах населених пунктів Липці, Стариця та Вовчанськ Харківської області. Ворог продовжує спроби прорвати оборону українських підрозділів на напрямку Шебекіно – Вовчанськ.
- Ситуація в населеному пункті Вовчанськ - контрольована. Станом на зараз з початку поточної доби втрати противника на Харківському напрямку склали 160 окупантів з-поміж особового складу та 21 одиниця озброєння та військової техніки.
- На Куп’янському напрямку Силами оборони успішно відбито шість атак противника. В окремих районах наші війська проводять заходи з покращення тактичного положення.
- Ще одне бойове зіткнення триває на напрямку Крохмальне - Берестове. Ситуація контрольована.
- На Лиманському напрямку противник вісім разів марно намагався прорвати оборону наших військ.
- На Сіверському напрямку відбито чотири атаки противника. Триває бій на напрямку Берестове - Виїмка. В ході оборонних дій втрат позицій не допущено, ситуація контрольована.
- На Краматорському напрямку відбито 13 спроб прорвати оборону наших військ.
- Дві атаки ворога наші захисники відбивають на напрямках Бахмут - Кліщіївка, Опитне - Андріївка. Ситуація контрольована.
- На Покровському напрямку відбулося 35 атак противника. На окремих ділянках в ході боїв внаслідок інтенсивного вогневого впливу та штурмових дій противника Сили оборони здійснили перегрупування.
- Бойові дії тривають в районі населеного пункту Новоолександрівка.
- На Курахівському напрямку противник здійснив 12 спроб прорвати оборону наших військ. В ході боїв втрат позицій не допущено.
- На Времівському напрямку противник здійснив девʼять марних спроб покращити своє тактичне положення в районах населених пунктів Південна Шахта №1, Урожайне та Старомайорське. Ситуація контрольована.
- На Придніпровському напрямку Сили оборони відбили девʼять атак противника на напрямку Олешківські Піски – Кринки. В ході боїв, противник успіху не мав, втрат позицій не допущено.
Загалом, ситуація на фронті контрольована Силами оборони, суттєвих змін в ситуації не відбулось.
"Українські захисники роблять усе можливе для утримання оборонних рубежів та позицій, завдають окупантам відчутних втрат, нарощують ініціативу там, де це можливо. Наближаємо Перемогу разом! Слава Україні!", - йдеться у повідомленні Генштабу.
Нагадаємо, за даними ГУР, РФ може розпочати новий наступ на Сумщині. За останньою інформацією від української розвідки, Росія накопичила біля кордону з Сумською областю 11,5 тисяч військовослужбовців.
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