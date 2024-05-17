Генштаб переконує, що ситуація у Вовчанську - контрольована, але ворог продовжує спроби прорвати оборону

Стала відома оперативна інформація станом на 23.30 16.05.2024 щодо російського вторгнення.

Про це інформує Генштаб ЗСУ у повідомленні у соціальних мережах.

Сили оборони продовжують виконувати завдання з відбиття широкомасштабної збройної агресії російської федерації. Вздовж лінії фронту тривають бої.

З початку доби відбулося 114 бойових зіткнень, пʼять з яких ще тривають.

Російські окупанти завдали чотири ракетні, із застосуванням семи ракет, та 70 авіаційних ударів, застосували 431 дрон-камікадзе, здійснили майже 2800 обстрілів позицій наших військ.

На Харківському напрямку відбулося 10 бойових зіткнень. Нашими воїнами відбито вісім атак в районах населених пунктів Липці, Стариця та Вовчанськ Харківської області. Ворог продовжує спроби прорвати оборону українських підрозділів на напрямку Шебекіно – Вовчанськ.

відбулося 10 бойових зіткнень. Нашими воїнами відбито вісім атак в районах населених пунктів Липці, Стариця та Вовчанськ Харківської області. Ворог продовжує спроби прорвати оборону українських підрозділів на напрямку Шебекіно – Вовчанськ. Ситуація в населеному пункті Вовчанськ - контрольована. Станом на зараз з початку поточної доби втрати противника на Харківському напрямку склали 160 окупантів з-поміж особового складу та 21 одиниця озброєння та військової техніки.

На Куп’янському напрямку Силами оборони успішно відбито шість атак противника. В окремих районах наші війська проводять заходи з покращення тактичного положення.

Силами оборони успішно відбито шість атак противника. В окремих районах наші війська проводять заходи з покращення тактичного положення. Ще одне бойове зіткнення триває на напрямку Крохмальне - Берестове. Ситуація контрольована.

На Лиманському напрямку противник вісім разів марно намагався прорвати оборону наших військ.

противник вісім разів марно намагався прорвати оборону наших військ. На Сіверському напрямку відбито чотири атаки противника. Триває бій на напрямку Берестове - Виїмка. В ході оборонних дій втрат позицій не допущено, ситуація контрольована.

відбито чотири атаки противника. Триває бій на напрямку Берестове - Виїмка. В ході оборонних дій втрат позицій не допущено, ситуація контрольована. На Краматорському напрямку відбито 13 спроб прорвати оборону наших військ.

напрямку відбито 13 спроб прорвати оборону наших військ. Дві атаки ворога наші захисники відбивають на напрямках Бахмут - Кліщіївка, Опитне - Андріївка. Ситуація контрольована.

На Покровському напрямку відбулося 35 атак противника. На окремих ділянках в ході боїв внаслідок інтенсивного вогневого впливу та штурмових дій противника Сили оборони здійснили перегрупування.

відбулося 35 атак противника. На окремих ділянках в ході боїв внаслідок інтенсивного вогневого впливу та штурмових дій противника Сили оборони здійснили перегрупування. Бойові дії тривають в районі населеного пункту Новоолександрівка.

На Курахівському напрямку противник здійснив 12 спроб прорвати оборону наших військ. В ході боїв втрат позицій не допущено.

противник здійснив 12 спроб прорвати оборону наших військ. В ході боїв втрат позицій не допущено. На Времівському напрямку противник здійснив девʼять марних спроб покращити своє тактичне положення в районах населених пунктів Південна Шахта №1, Урожайне та Старомайорське. Ситуація контрольована.

противник здійснив девʼять марних спроб покращити своє тактичне положення в районах населених пунктів Південна Шахта №1, Урожайне та Старомайорське. Ситуація контрольована. На Придніпровському напрямку Сили оборони відбили девʼять атак противника на напрямку Олешківські Піски – Кринки. В ході боїв, противник успіху не мав, втрат позицій не допущено.

Загалом, ситуація на фронті контрольована Силами оборони, суттєвих змін в ситуації не відбулось.

"Українські захисники роблять усе можливе для утримання оборонних рубежів та позицій, завдають окупантам відчутних втрат, нарощують ініціативу там, де це можливо. Наближаємо Перемогу разом! Слава Україні!", - йдеться у повідомленні Генштабу.

Нагадаємо, за даними ГУР, РФ може розпочати новий наступ на Сумщині. За останньою інформацією від української розвідки, Росія накопичила біля кордону з Сумською областю 11,5 тисяч військовослужбовців.

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