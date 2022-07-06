Генштаб попередив про фейкову сторінку Залужного у Твітері: "Головнокомандувача ЗСУ у цій соцмережі немає"

У Генштабі ЗСУ повідомили про фейкову сторінку у Твітері головногомандувача ЗСУ Валерія Залужного.

Генштаб наголосив, що Залужний не має власної сторінки у Твіттері.

Про це йдеться на Фейсбук-сторінці Генштабу.

"Акаунт https://mobile.twitter.com/ValriZaluzhnyi в мережі Твіттер - фейковий. Офіційної сторінки Головнокомандувача Збройних Сил України у цій соціальній мережі немає", - наголосили у Генштабі.

Нагадаємо, в угрупованні Об'єднаних сил спростували фейк російської пропаганди про нібито знищення в Україні артилерійської системи "HIMARS". Українські захисники наголосили, що "HIMARS" продовжують завдавати окупантам нищівного удару, що призводить до масштабних втрат ворога.

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