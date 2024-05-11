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Генштаб про наступ на Харківщині, нічні обстріли прикордоння: головні новини ночі 11 травня 2024 року

Генштаб про наступ на Харківщині, нічні обстріли прикордоння: головні новини ночі 11 травня 2024 року

Війна в Україні / Фото: Associated Press

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі: 

  • У Генштабі розповіли про ситуацію у Харківські області Читати далі –>
  • США у терміновому порядку продадуть Україні три системи HIMARS: яка причина Читати далі –>
  • У РФ заявили про "прильот" по підприємству у Білгородській області Читати далі –>
  • У Харкові вдруге за ніч лунають вибухи Читати далі –>
  • Політолог пояснив, чому на ядерні погрози Путіна вже майже ніхто не реагує Читати далі –>

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