Генштаб про наступ на Харківщині, нічні обстріли прикордоння: головні новини ночі 11 травня 2024 року

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.
ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі:
- У Генштабі розповіли про ситуацію у Харківські області Читати далі –>
- США у терміновому порядку продадуть Україні три системи HIMARS: яка причина Читати далі –>
- У РФ заявили про "прильот" по підприємству у Білгородській області Читати далі –>
- У Харкові вдруге за ніч лунають вибухи Читати далі –>
- Політолог пояснив, чому на ядерні погрози Путіна вже майже ніхто не реагує Читати далі –>
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