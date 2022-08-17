"Путін не пропустить цю дату": Генштаб про те, чи впорається українська ППО з масованим обстрілом з Росії і Білорусі

Українські Збройні сили готуються відбивати ворожі атаки.

Чи впорається українська ППО з великою кількістю ворожих ракет в ефірі телеканалу Freedom розповів ексзаступник начальника Генштабу ЗСУ генерал-лейтенант Ігор Романенко.

"Комплекси С-300 одночасно може працювати один дивізіон. Тут питання - по яких цілях і по яких ракетах. Зенітно-ракетні комплекси, які перебувають на озброєнні Повітряних сил і Сухопутних військ ЗСУ, розроблялися ще наприкінці минулого століття, і тому призначалися для знищення аеродинамічних повітряних цілей, таких як: літаки, вертольоти, крилаті ракети, БпЛА. Як відомо, росіяни застосовують зокрема сучасні ракети, які летять по балістичній траекторії і мають кілька швидкостей звуку. Саме ці ракети являють собою складну мішень для наших сучасних ЗРК та винищувачів авіації, які теж розроблялися хоч із врахуванням модифікації, але минулого століття, ще радянські зразки", - говорить Романенко.

Він додав, що впоратися з російськими ракетами краще український системі ППО допоможуть американські ЗРК "НАСАМС" та німецькі "Айріс-Т", постачання яких очікується.

Щодо того, чи варто українцям очікувати 23 і 24 серпня ракетних обстрілів, експерт наголосив, що в росії ці дні точно не пропустять.

"Так чи інакше Путін не пропустить цю дату. Тому з урахуванням військового підходу, який включає відпрацювання кількох планів дій противника, відпрацьовується гірший варіант. Ми повинні до цього готуватися, але це не значить, що ми мусимо просто чекати", - сказав Романенко.

Есперт додав, що "хлопки" поблизу аеродроому "Зябровка в Білорусі, де за інформацією підірвався танк (8 разів) "говорять про багато про що".

"Ми не займаємо пасивну позицію. Знищувати ракети можна і в повітрі. Це - один варіант, бо є сучасні засоби. Ми по них відпрацьовуємо авіацією і ЗРК, чи знищувати носії, ті самі "Іскандери", порібно знищувати до пуску. "Калібри" треба знищувати, завдаючи ударів по відповідних кораблях, катерах і підводних човнах. Чорноморського флоту. Досвід у нас є, починаючи з флагмана "Москва" та закінчуючи іншими.Також потрібно знищувуати носії цих ракет повітряного базування на аеродромах чи у повітрі", - сказав експерт.

Нагадаємо, військовий експерт Олег Жданов припустив, що країна-окупантка Росія може готувати масований ракетний удар на 24 серпня. За його словами, зменшення інтенсивності ракетних ударів окупантів по Україні, яке зараз спостерігається, може свідчити про підготовку Росії до Дня Незалежності України.

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