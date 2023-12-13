Генштаб за бюджетні кошти купував дорогі ікони, шахи та Apple Watch – Слідство.Інфо

За інформаією журналістів, впродовж 2023 року Генштаб ЗСУ купував дорогі італійські шахи, смартгодинники Apple Watch, ікони та набори кришталевого посуду.

За 2023 рік фінансове управління Генштабу ЗСУ провело 116 закупівель на загальну суму майже 10 млн грн. Зокрема, були придбані італійські шахи, смартгодинники Apple Watch кришталевий посуд та ікони.

Про це йдеться у розслідуванні "Слідство.Інфо".

Ікони

Як з'ясували у виданні, Генштаб ЗСУ в 2023 році двічі купував ікони. Відповідно до укладеного договору, Генштаб заплатив 36,5 тис. грн за три ікони в срібному оздобленні: "Юрія Переможця", "Неопалима Купина" та "Святого Миколая".

Наступного разу купували вже чотири ікони Рубніковича за 48, 4 тис. грн. Це були ікони на мідній основі з посрібленим покриттям, позолотою та холодною емаллю "Янгола Охоронця", "Юрія Переможця", Божої Матері "Семистрільної" та "Казанської".

Генштаб замовив за 13,4 тис. грн ікону Божої Матері "Казанська", яку зробили у Троїцькій майстерні. На сайті цієї майстерні можна знайти подібну ікону за 2,9 тис. грн.

Ікона Божої Матері "Казанська" / Фото: kupola.kiev.ua

Зауважимо, що Казанська ікона Божої Матері вважається однією з головних святинь в РФ. У день її відзначення окупанти також святкують так званий "День народного единства".

Шахи

Окрім цього, для Генштабу закупили ще шахи за 39,4 тис. грн. Йдеться про дорогі італійські шахи "Римляни" та дві різні комплектації набору "Наполеон".

Італійські шахи / Фото Розетка

Годинники і посуд

Протягом 2023 року для Генштабу провели 20 різних закупівель нагородних годинників. На це витратили 3,9 млн грн, з яких 1,1 млн — на купівлю смартгодинників. Наприклад, 30 червня 2023-го Генштаб ЗСУ купив 21 Apple Watch за 290 тис грн.

Ще майже 70 тисяч гривень витратили на 10 наборів кришталевого посуду, повідомляють журналісти.

Видання надіслало офіційні запити до Генштабу ЗСУ з проханням прокоментувати ці закупівлі, проте відповіді поки не отримало.

Раніше повідомлялося, що в одній з військових частин аудит Міноборони викрив оборудку з відмивання майже 40 млн гривень.

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