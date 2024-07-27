Генштаб ЗСУ: найбільш інтенсивно атакує ворог на Покровському напрямку

На Харківському напрямку російські окупанти дев’ять разів намагались штурмувати оборонні рубежі в районах Вовчанська, Глибокого та Слобожанського. Ситуація під контролем наших військ. Ще триває один бій біля міста Вовчанськ.

Про це інформує Генштаб ЗСУ у повідомленні у соціальних мережах.

Шість разів ворог атакував наші позиції на Куп’янському напрямку. Успішно відбито чотири штурмових дії поблизу населених пунктів Табаївка та Стельмахівка. Неподалік цих же населених пунктів два боєзіткнення продовжуються.

На Лиманському напрямку російські війська вчинили 10 атакувальних спроб поблизу Новоєгорівки, Новосергіївки, Невського та Тернів. Продовжується бій у районі Невського. Ситуація контрольована.

На Сіверському напрямку агресор провів три штурмових дії неподалік Верхньокам’янського. Усі намагання ворога просунутись були безуспішними.

На Краматорському напрямку наші війська зупинили шість атак противника поблизу Часового Яру і Григорівки. Два боєзіткнення ще не закінчені. Загарбники зазнають втрат.

На Торецькому напрямку росіяни намагалися 11 разів вклинитися в наші оборонні рубежі біля населених пунктів Північне, Залізне, Торецьк та Нью-Йорк. Відбито вісім атак, три - ще тривають.

Найбільш інтенсивно атакує ворог на Покровському напрямку. Тут від початку доби відбувалося 30 штурмів з боку росіян, майже половина з них продовжуються біля населених пунктів Новоолександрівка, Воздвиженка, Новоселівка Перша і Яснобродівка.

Окупанти за спроби просуватися на Покровському напрямку платять високу ціну. Втрати противника з початку доби тут становлять 187 осіб вбитими та пораненими. Знищено три танки, гармату, дві бронемашини, 14 одиниць автомобільної техніки та два мотоцикли. Серед пошкодженої техніки ворога - САУ 2С1, дві бойових броньованих машини та вісім автомобілів.

На Курахівському напрямку загарбники намагалися 14 разів просунутися в районах населених пунктів Нетайлове, Костянтинівка, Красногорівка та Парасковіївка, триває три боєзіткнення поблизу Красногорівки. За сьогодні наші воїни на напрямку знешкодили 46 загарбників та знищили танк і дві бронемашини.

На Времівському напрямку загарбники розпочали дев’ять атак в районах Водяного і Урожайного. Сім з них ще тривають. Ворог концентрує зусилля у бік Старомлинівки.

На Оріхівському напрямку зазнали невдачі п’ять атак противника біля Малої Токмачки, Роботиного та Новоандріївки.

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Сили оборони впевнено стримують натиск російських окупаційних військ. Окремо варто відзначити воїнів 25-та окремої повітрянодесантої Січеславської бригади, які мужньо тримають позиції та вміло відбивають ворожий натиск.

"Знищуємо ворога та наближаємо Перемогу! Слава Україні!", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що, українські війська у середу, 24 липня, відбили одну з найбільших механізованих атак Росії від жовтня 2023 року на заході Донецької області.

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