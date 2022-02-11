Генштаб ЗСУ показав мапу розміщення озброєння бойовиків: танки ворога все ближче до лінії розмежування

Генштаб ЗСУ показав мапу розміщення озброєння бойовиків: танки ворога все ближче до лінії розмежування

Українська сторона СЦКК повідомляє про чергові факти порушень Мінських домовленостей з боку збройних формувань Російської Федерації на тимчасово окупованих територіях Луганської та Донецької областей.

Протягом минулої доби, 10 лютого, виявлено та зафіксовано розміщення на тимчасово окупованій території 148 одиниць військової техніки збройних формувань РФ, яка розміщена з порушенням Мінських домовленостей.

Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

Зокрема в зоні дій так званого "1 армійського корпусу", розміщено 118 одиниць озброєння та військової техніки, з них:

з порушенням лінії відведення в районах:

Тернове (57 км від лінії зіткнення) – РСЗВ (1 одиниця); самохідні гаубиці (10 одиниць);

з порушенням районів зберігання в районах:

Покровка (36 км від лінії зіткнення) – танки (17 одиниць);

Тернове (57 км від лінії зіткнення) – танки (58 одиниць);

військова присутність в зоні безпеки в районах:

Покровка (36 км від лінії зіткнення) – ББМ (17 одиниць);

Тернове (57 км від лінії зіткнення) – ББМ (15 одиниць).

Інфографіка: facebook.com/GeneralStaff.ua

В зоні дій так званого "2 армійського корпусу", розміщено 30 одиниць озброєння та військової техніки, з них:

з порушенням районів зберігання в районі:

Круглик (31 км від лінії зіткнення) – танки (27 одиниць);

військова присутність в зоні безпеки в районі:

Сміле (31 км від лінії зіткнення) – БМП (3 одиниці).

"Зафіксовані порушення з боку ЗФ РФ свідчать про систематичне створення ними передумов для подальшої ескалації напруження", - йдеться в повідомленні відомства.

Тим часом вночі завершилася зустріч у "нормандському форматі", яка тривала дев'ять годин. Радники лідерів України, Німеччини, Франції та Росії зустрічалися в Берліні. Домовитися про спільний документ за результами зустрічі не змогли.

Зустріч у Нормандському форматі завершилася – про що домовились | Новини світу

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