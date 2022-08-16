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Генштаб ЗСУ попереджає про загрозу ракетних ударів з території Білорусі

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Генштаб ЗСУ попереджає про загрозу ракетних ударів з території Білорусі

Фото: Фото Наталії Нагорної/ТСН

У Генеральному штабі ЗСУ попереджають українців про можливий масований ракетний обстріл України з території Білорусі.

Відзначається проведення тренування зі зв'язку генерального штабу збройних сил Білорусі.

Про це повідомляють у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ,

"Відзначається проведення тренування зі зв’язку генерального штабу збройних сил республіки білорусь. Зберігається загроза завдання противником ракетних та авіаційних ударів з території цієї країни", - зазначили у Генштабі.

Нагадаємо, що в районі аеродрому "Зябровка" в Білорусі було чути вибухи та були помітні спалахи. 

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